Polat çiftinin yargılandığı davada dikkat çeken gelişme

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da arasında olduğu 11 şüpheli tahliye edildi. Karardaki dikkat çeken detay ise savcının Dilan Polat için tahliye istemesi oldu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve “Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.



DİLAN POLAT'IN İKİ KARDEŞİNE TAHLİYE



Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4. Sulh Ceza Mahkemesinde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verirken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklunun ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.



SAVCI TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Öte yandan tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısının talebi de dikkat çekti. Savcı Dilan Polat'ın da tahliye edilmesini istedi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, beklenen raporların henüz hazırlanmadığını belirterek savcının tahliye talebini reddetti.