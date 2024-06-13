Samanyolu Haber /Gündem / Polemik sertleşiyor: 'Kirli, karanlık ve gereksizsiniz' /13 Haziran 2024 20:05

Polemik sertleşiyor: 'Kirli, karanlık ve gereksizsiniz'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya hesaplarından "Özgür Özel'e haddini bildiren cevap" başlıklı paylaşımlarına sert bir tepki gösterdi.

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özgür Özel hakkında paylaşımlarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e seslendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yönter ve Yalçın'ı kastederek, CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerini "gözden düşen sevgili edasıyla takip edip, duygusal ve hamasi açıklamalar yaptıklarını" söyleyen Yücel, genel başkan yardımcıları için "Milliyetçi Hareket Partisi’nin sırtında yük, yüz karası iki isim" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ, KARANLIK VE GEREKSİZSİNİZ..."
Deniz Yücel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin sırtında yük, yüz karası iki isim… Herkesin yaka silktiği… Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve partimize dil uzatarak siyaset sahnesinde tutunmaya çalışmaktan başka becerileri yok! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmelerini, gözden düşen sevgili edasıyla takip edip, duygusal ve hamasi açıklamalar yapan, Sinan Ateş davasının ucunun kendilerine dokunacağından korkan, korktukça saçmalayan insanlarsınız! Kirli, karanlık ve gereksizsiniz…"

Diğer yandan CHP'li Ensar Aytekin, MHP'li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e "Koltuk milliyetçisi bu iki iri kıyım vampir kılıklıya söylüyoruz: CHP'yi tehdit etmek sizin haddinize değildir" dedi.

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