Polimetre araştırması: İktidar elden gider, AKP'nin varlığı biter

2020 ve 2021 yıllarında erken seçim olmayacağını öngören Polimetre’nin veri analizlerine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden parlamenter sisteme dönüş çalışmaları başlayacak. AKP ve MHP'de diğer partilerle birlikte bu çalışmaları destekleyecek. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Parlamenter Sisteme geçiş konularında Anayasa değişikliği yapılacak.





'PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜN İÇ SAVAŞA YOL AÇMA İHTİMALİ VAR'





Parlamenter sisteme dönüş yapılmamasının 2021 veya 2022 yılında iç savaşa yol açması ihtimali olduğu öngörüsünde bulunan Polimetre Araştırma, seçim sisteminin AKP ve MHP tarafından değiştirilmek isteneceğini ve bu doğrultuda hem seçim sisteminin değişeceğini hem de seçim barajının düşeceğini iddia etti.





2020'de AKP'nin güç kaybetmeye devam edeceğini belirten araştırma şirketi, AKP teşkilatlarında kopma yaşanacağını, AKP'den ümidini kesen seçmenin, Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın kurmuş olduğu yeni partilere yöneleceğini öngördü.





'AKP İKTİDARI KAYBETTİĞİ AN VARLIĞI SONA ERECEK'





Polimetre Araştırma Şirketi'nin, tartışılacak iddialarından biri de AKP'nin varlığının sona erecek olması. Şirket bu iddiasını, "Olağanüstü durumlar gerçekleşmez ise ilk genel seçimden sonra AKP iktidarı kaybedecek ve buna takiben AKP'nin varlığı sona erecek" ifadeleriyle dile getirdi.





'KANAL İSTANBUL HİÇ BİR ZAMAN TAMAMLANAMAYACAK'





Polimetre Araştırma'nın bir diğer iddiası ise Kanal İstanbul hakkında oldu. Şirkete göre, Kanal İstanbul projesinin 2020 temelleri atılacak olsa da hiç bir zaman tamamlanamayacak olması. Zira şirkete göre, Kanal İstanbul gerek maddi gerekse uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin başını ağrıtacak.



