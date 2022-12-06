Polis 16 yaşındaki çocuğu vurdu, sokaklar karıştı

Yunanistan’ın ikinci büyük şehri Selanik’te bir çocuğun polis tarafından vurulması sonrası protestolar başladı. 16 yaşındaki Roman çocuğun durumu ciddiyetini korurken eylemciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.







Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, çocuğa ateş açan DIA ekibinde görevli polis memuru hakkında Selanik savcısı tarafından 'olası kastla adam öldürmeye teşebbüs' ve 'hizmet silahının yasadışı kullanımı' suçlamalarıyla cezai kovuşturma başlatıldı. 34 yaşındaki polis memuru gün içinde meslektaşları tarafından sessiz sedasız adliyeye sevk edildi.





Bu arada Selanik Adliyesi'nin önünde toplanan Romanlar, Hipokrat Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yatmakta olan çocuğa yönelik saldırıyı kınıyorlar.





OLAY NASIL GELİŞTİ?

Selanik'te önceki gerçekleşen olayda polis, "dur" ihtarına uymadığı gerekçisiyle 16 yaşındaki çocuğa ateş açmıştı. Başından yaralanan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.





Yunanistan Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, polisin çocuğu, 'satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı' belirtilmişti. Polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı savunulmuştu.





Çocuğun ailesinin avukatı Theofilos Alexopoulos, "çocuğa arkadan doğrudan ateş edildiğini" açıklamıştı. Avukat, çocuğun "sürekli tehlikeli manevralar" yapmakla suçlandığı bilgisini paylamıştı. Ön soruşturma raporunda ise çocuğun kafasına isabet eden kurşundan hiç bahsedilmediği dikkat çekti.





SİYASİ PARTİLERİN TEPKİLERİ

Gelişmelere siyasi partiler de tepki gösterdi. Ana muhalefet partisi SYRIZA İlerici İttifakı basın sözcüsü Nassos Iliopoulos yaptığı açıklamada, “Solun olası iktidara dönüşünün polis memurlarının hukukun üstünlüğüne ilişkin her türlü kavramı ihlâl ettiği birçok vaka ile alâkalı” olduğu mesajını verdi.





PASOK açıklamasında, polis memurlarının silah kullanma kolaylığına dikkat çekildi. Olayın “üzüntü ve derin endişe" yarattığı, bu tür trajik durumların "polis şiddeti vakasının sistematik hale geldiği ve artık münferit olaylar olmadığı" yönündeki gözlemlerinin doğruladığını vurguladı.





Yunanistan Komünist Partisi (KNE) basın bürosundan yapılan açıklamada, olayın polis şiddetini ve keyfiliğini yeniden ön plana çıkardığı belirtilerek, “baskı güçlerinin halka ve gençliğe düşman bir politikayı savunmalarının tiksinti doğurduğunun” altı çizildi.





Mera25’in basın sözcüsü Michael Kritharidis “Otoriter, baskıcı, 'kadrolu devlet' 16 yaşındaki bir çocuğun kafasına kurşun sıkmaktan çekinmiyor” açıklamasını yaptı.