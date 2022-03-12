Polis aracında dakikalarca dayak, karakolda işkence

BirGün'den Filiz Gazi'ningöre, İstanbul Alibeyköy’de Binevler, Karadolap Mahallesi’nde, 10 mart akşamı doğum günü kutlamak için bir araya gelen Ekrem Bektaş, Caner Ünal, Zülfikar Karanfil adlı kişiler gözaltına alındı.İşkence gören Ekrem Bektaş, olay akşamını şu ifadelerle anlatıyor:“Doğum günü kutladığımız yere geldiklerinde usule uygun bir şekilde konuştum. Arama izinlerinin olup olmadığını sordum. Mukavemette bulunmadım. Olabildiğince sakin konuştum. Hatta yanımdaki arkadaşların sert çıkış yapmalarını engelledim. Araca alındıktan sonra ters kelepçe yapıldı. 20 dakika boyunca istisnasız dayak yedim. Alındığımız yerle karakol arası üç dakika. Araç istikamet dışına çıkarıldı. Dövmek için aracı dolaştırdılar. Karakolda da işkence devam etti. Kafamda bardak kırdılar. Orda dakikalarca dayak yedim. Benimle birlikte Caner Ünal’a da işkence yapıldı.”İhbar olmadan keyfiyen gözaltına alındıkları iddia edilen kişilerden Ekrem Bektaş karakola götürülene kadar ters kelepçeli bir şekilde dakikalarca dövüldü. Avukat Ecevit Han, şikâyette bulunduklarını belirterek olaya ilişkin şunları kayda geçti:“Olay 10 Mart akşamı 21.40- 21.50 arasında gerçekleşti. Zülfikar Karanfil’in o saatte açık olmayan iş yerinde, doğum günü kutlamak için bir araya gelen kişilere sebep göstermeksizin, keyfiyen gözaltı yapıldı. Tutanakları inceledik. Herhangi ihbar olmadan polis olay yerine geliyor. Devriye gezerken şüpheli bir şahsın içeri girdiği iddia ediliyor. Sebep göstermeksizin Ekrem Bektaş, Caner Ünal ve Zülfikar Karanfil gözaltına alınıyor. İçerde kavga yok, gözaltı gerektirecek bir durum yok. Kendi halinde doğum günü kutlanıyor.”Han, olay yerine 6-7 ekip polisin geldiğini belirterek, planlı bir gözaltı olduğu iddiasında bulundu:“Şahıslar ayrı ayrı dört araca alınmış. Ekrem Bektaş’ın olduğu araç karakola gitmeden yarım saat boyunca dolaştırılıyor. İki polis, Bektaş’ı yarım saat boyunca, ters kelepçeliyken dövdü. Bunla da kalınmamış. İşkence, karakolda da devam etti. Kamera olmayan odaya götürülen Bektaş’ın başına bardak geçirildi. Bektaş’ın aldığı darbelerden bir gözü kapandı, başından yara aldı, yüzü burnu şiş ve kan içinde kaldı. Ekrem’i karakola getirirlerken gören Caner Ünal; ‘ne yaptınız siz abime’ deyince onu da dövmüşler. Yürürken topallıyordu.”