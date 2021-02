Polis, Ay'a erken gitti!

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez İpekyolu ilçesinde ihbar üzerine plakası belirlenen taşıtta yapılan aramada toplam 194 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.





Merkez İpekyolu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu B.Y.'nin eşyalarında narkotik köpeği Boza ile yapılan detaylı aramada 100 paket halinde toplam 51 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.





İki operasyonda toplam 246 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van'da olis ekipleri ele geçirdikleri eroin paketleriyle "2023 Uzay" diye yazdı.





AKP LİDERİ ERDOĞAN: AY'A GİDİYORUZ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Şu anda en önemli eksiğimiz fırlatma konusudur. O konuda da kendi uydumuzu uzaya kendimiz gönderme yolunda önemli adımlar attık. ROKETSAN'da başlayan programla birlikte ilk yerli sonda roketimiz 136 kilometre irtifaya çıkarak uzaya sınırını aşmış durumdadır." demişti.





Erdoğan, "İnşallah Ay'a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrid roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Böylece Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.





POLİS DAHA ÖNCE DE "OHH OHH" YAZILI TİŞÖRT GİYMİŞTİ





2020 yılı aralık ayında İstanbul'da Van'da ve Mardin'de uyuşturucu ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazmıştı.





Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not!" ifadelerini kullanmıştı.