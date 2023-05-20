Samanyolu Haber /Gündem / Polis, AYM kararını tanımıyor! Cumartesi Anneleri/İnsanları yine gözaltında /20 Mayıs 2023 17:50

Polis, AYM kararını tanımıyor! Cumartesi Anneleri/İnsanları yine gözaltında

Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti. 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği' yönünde verdiği iki ayrı karara rağmen Cumartesi Anneleri’nin 947’nci hafta eylemine yine polis müdahale etti. Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre en az 13 kişi gözaltına alındı.

Aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in de olduğu gözaltına alınan isimler şöyle:

“Hanife Yıldız, Besna Tosun, Ali Ocak, Sebla Aran, Gülseren Yoleri, Hasan Karakoç, İrfan Bilgin, Leman Yurtsever, Hünkar Hüdai Yurtsever, Nazım Dikbaş, Taylan Bekin, Ümit Efe.”

Öte yandan, Cumartesi Anneleri, geçen hafta, seçimler öncesinde gözaltına alınarak oy kullanma haklarını kaybetmemek için açıklamalarını dijital ortamda yapmıştı.
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