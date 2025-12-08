Polis bile bulamıyor: Sağlık Bakanlığı ASM doktorlarına hasta aramasını şart koştu!

Aile hekimleri, vatandaşların Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) gitmemesi durumunda maaşlarından kesinti yapılmasına neden olan yeni yönetmeliğe tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, ASM’lere bir yıldır gelmeyen hasta sayısının toplam hastaların 3’te 1’ini oluşturduğunu belirterek; “Polisin bulamadığı 800 bin kişi var. Polis bulamıyorsa ben nereden bulacağım? Bu uygulama, paramızı kesmek için yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın bürokratları ASM’ye geliyor mu? Biz hiç görmedik sıraya girdiklerini” dedi.





Nefes’in haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın bu yılın başında çıkardığı ve aile hekimlerinin ‘eziyet yönetmeliği’ olarak tanımladığı yeni düzenlemeye doktorlar tepki gösterdi.Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, ASM’lere bir yıldır gitmeyen hasta sayısının toplam hastaların 3’te 1’ini oluşturduğunu söyledi. Kırımlı, bu oranın da hekimlerin maaşında yaklaşık yüzde 15-20’lik bir kesinti anlamına geldiğini söyledi. Hastaların gelmeme sebebinin bir kısmının hasta olmaması bir kısmının farklı yerlerden sağlık hizmeti alması olduğunu söyleyen Kırımlı, “Karşılanmamış bir sağlık hizmeti yok. Gelmeyen insanlar, başka bir yerden sağlık hizmeti alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın zorlamasıyla gelecekler. Çünkü Bakanlık, ‘hastalar gelmezse ücretini keserim’ diyor. Hekimler de çaresizlik üzerine hastaları arıyorlar” dedi.“Bakanlık bürokratları ASM’ye geliyor mu?”Kırımlı polisin arayıp bulamadığı yaklaşık 800 bin kişi olduğunu belirterek, “Polis bulamıyorsa ben nereden bulacağım” diye sordu. ASM’ye gelmeyen yani ihtiyacı olmayan hastaları aramanın hasta olarak gelenin vaktinden de çaldığını söyleyen Kırımlı, “Bu uygulama, paramızı kesmek için yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın bürokratları ASM’ye geliyor mu? Biz hiç görmedik sıraya girdiklerini. Çünkü sağlık hizmetine ihtiyaçları yok. Gelmeyen hastaları getirmek, ihtiyacı olan hastayı 1 saat değil, 2 saat bekletmek anlamına geliyor” dedi.Kırımlı, yönetmelikte maaş kesintisinin gelmeyen hasta için önce 6 ay, sonra da 1 yıla çıkarıldığını belirterek, “6 ayken yüzde 15’e yakın bir ücret kaybımız oldu. Danıştay’a dava açtık, kazandık. Sağlık Bakanlığı kesintileri geri ödedi” dedi.