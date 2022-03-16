Samanyolu Haber /Gündem / Polis, hastanede yatan Tuba Evmez'i cezaevine götürmek için kapısına dayandı /16 Mart 2022 16:08

Polis, hastanede yatan Tuba Evmez'i cezaevine götürmek için kapısına dayandı

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün tutuklanmasına karar verilen Tuba Evmez hastanede yatmasına rağmen evine polis gönderildi. 31 Ocak’ta böbrek nakli yapılan ve hala taburcu edilmeyen Evmez’e yapılan muameleye tepki gösteren milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “İnsanlığın zerresi kalmamış.” dedi.

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Böbrek nakli yapılan ve halen Marmara Eğitim Hastanesi’nde yatan Tuba Evmez’in kapısına polis dayandı. Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında dün tutuklanmasına karar verilen Evmez’e 31 Ocak 2022’de annesinden böbrek nakli yapıldı.

Marmara Eğitim Hastanesi’nde tedavisi devam eden Evmez’i tutuklamak üzere bu sabah evine polis gittiğini TBMM’den kamuoyuna duyuran milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Tuba Evmez eşi cezaevinde iki çocuğu olan yeni böbrek nakli olan bir anne! 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Marmara Eğitim Hastanesi’nde yatıyor, Gebze’de evinin önünde polisler bekliyor! İnsanlığın zerresi kalmamış bu iktidar yönetiminde!” dedi. 

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmasına karar verilen Tuba Evmez’in evinin önüne bu sabah polis gitti. Ablasının çok ağır ilaçlar kullandığını belirten Tuba Evmez’in kardeşi, “Çok ağır ilaçlar kullanıyor ve kesinlikle enfeksiyon kapmaması gerek. Cezaevi ortamı bu şartlar altında uygun değil. Tüm bunlar raporlarla sabit.” dedi.

Eşi de tutuklu olan Tuba Evmez’in biri 2, diğeri 7 yaşında iki çocuğu bulunuyor.


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