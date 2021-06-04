Polis Bişkek'i karış karış arıyor

SAMANYOLU HABER - Ülke çapında İnandı'nın bulunması için kurumlar seferber edilirken diğer taraftan da gösteriler yapılıyor ve hükümetten çabalarını artırması isteniyor.





Maral FM Radyosu'ndan Bahar Hakimova'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı İnandı'nın bulunması için bütün olasılıkların göz önünde tutulduğunu ve operasyonların buna uygun yürütüldüğünü bildirdi.





İçişleri Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada polis ekipleri Bişkek ve Chui oblastında 24 saat esasına göre İnandı'yı arıyor.

İnandı'nı tutuluyor olabileceği her yere baktıklarını belirten bakanlık oteller, garajlar, otoparklar, terkedilmiş binalar, fabrika alanları, orman alanları, parklar ve inşaat halindeki tüm binalarda arama yaptı.





Bunun yanısıra nehir yataklarında ve kanallarda, tarlalarda, ekilebilir arazilerde ve çöplüklerde de arama yapılıyor. Çalışmalara polis köpekleri de eşlik ediyor.





Bazı ulaşılması zor alanlarda drone havalandırıldı. Diğer yandan İnandı'nın hala Başkent Bişkek'te tutulduğuna inanan yetkililer şehre giriş ve çıkışları da kontrol ediyor.





Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov'un özel talimatıyla başlatılan çalışmalarda İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin ceza davası açmıştı.