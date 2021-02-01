Samanyolu Haber /Gündem / Polis Boğaziçi Üniversitesi'ne girdi /01 Şubat 2021 22:14

Polis Boğaziçi Üniversitesi'ne girdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süredir devam eden gösteriler devam ederken rektörlük binasını ablukaya alan göstericilerin kampüse giren polislerce dağıtıldığı belirtildi.

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T24'te yer alan haberlere göre Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemlerine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Sokağa çıkma yasağının başlatıldığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söylenirken, öğrencilerin dağılması istendi.

Çevik kuvvet ekipleri, Rektörlük binasının kapısında bekleyen öğrencilere müdahale etmeye başladı. Öğrenciler ablukaya alınırken, polis dört tarafı sarılı öğrencilerin 'dağılmamaları halinde' gözaltına alınacağı anonsu yapıyor.

Valilik'ten de açıklama geldi

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına ilişkin "Rektörlük binasını ablukaya alan göstericilerin, emniyet müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır" açıklaması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur.

"Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."

Saat 21.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsüne çok sayıda polis ekibinin girdiği gözlenirken, çok sayıda öğrenci de gözaltına alındı.
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