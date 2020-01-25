Samanyolu Haber /Gündem / Polis bu kişiyi arıyor! /25 Ocak 2020 18:27

Polis bu kişiyi arıyor!

Diyarbakır Bismil'de park halindeki arabaların önce içine bakan bir kişi akabinde yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. 160 arabanın lastiklerinin patlatma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kimliğini tespit ettiği zanlıyı arıyor.

Polis bu kişiyi arıyor!

Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem haberinin Türkiye gündemine düştüğü saatlerde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir şahıs, akşam saatlerinde eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp araçların lastiklerini patlattı.

Fırat ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların önce içine bakan zanlı, ardından yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. Şahsın lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

SÜRÜCÜLER KENDİ İMKÂNLARI İLE TAMİR ETTİRDİ

Sabah saatlerinde kalktıklarında kötü bir sürprizle karşılaşan araba sahipleri kendi imkânları ile söktükleri tekerlekleri tamirciye götürdü. 

Mağdur araç sahipleri, özellikle deprem sonrası yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek, yetkililerden zanlının bir an önce bulunmasını istedi. 

Toplam 160 arabanın lastiklerini patlatan şahsın kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis bu kişiyi arıyor! Sonraki Haber >>

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

İsrail'da patlama

İsrail'da patlama

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:02:47