Polis bu kişiyi arıyor!

Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem haberinin Türkiye gündemine düştüğü saatlerde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir şahıs, akşam saatlerinde eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp araçların lastiklerini patlattı.







Fırat ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların önce içine bakan zanlı, ardından yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. Şahsın lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına yansıdı.





SÜRÜCÜLER KENDİ İMKÂNLARI İLE TAMİR ETTİRDİ





Sabah saatlerinde kalktıklarında kötü bir sürprizle karşılaşan araba sahipleri kendi imkânları ile söktükleri tekerlekleri tamirciye götürdü.





Mağdur araç sahipleri, özellikle deprem sonrası yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek, yetkililerden zanlının bir an önce bulunmasını istedi.





Toplam 160 arabanın lastiklerini patlatan şahsın kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.