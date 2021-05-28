Samanyolu Haber /Gündem / Polis çay fiyatını beğenmeyen çiftçileri darp etti /28 Mayıs 2021 09:18

Polis çay fiyatını beğenmeyen çiftçileri darp etti

Artvin'de çiftçilerin yaş çay alım fiyatları ve kota protestosu polisin sert müdahalesine sahne oldu. 20'dan fazla çiftçi gözaltına alınırken, polis müdahalesi sonucu bayılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Artvin’in Hopa ilçesinde ÇAYKUR’un kota uygulamasına karşı meydanda toplanarak ÇAYKUR’a yürümek isteyen üreticilere polis sert müdahale etti. 20’den fazla yurttaşın gözaltına alındığı belirtilirken, polisin müdahalesi sonucu bayılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇAYKUR’un günlük kota uygulaması ve kilo başı 4 lira fiyat belirlemesine karşı direnen çay üreticilerinin, kota ve kontenjanın kaldırılması için verdiği 24 saatlik sürenin sona ermesinin ardından Hopalılar meydanda toplandı. Bunun üzerine çok sayıda polis çay üreticilerini abluka altına aldı.

ÇAYKUR’a yürüyüşe geçen Hopalıların önü polis tarafından kesildi. Vatandaşlar ”Polis defol bu memleket bizim” sloganı ile duruma tepki gösterdi. Barikata yüklenen Hopalılara polis sert müdahale etti. Müdahale sonucunda 20’den fazla gözaltı yapıldığı belirtildi.

Müdahalenin ardından polis, meydanı çevreleyerek yeniden abluka altına aldı. Hopa halkı gözaltılar bırakılana kadar meydanı terk etmeyeceğini duyurdu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis çay fiyatını beğenmeyen çiftçileri darp etti Sonraki Haber >>

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:32:56