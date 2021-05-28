Polis çay fiyatını beğenmeyen çiftçileri darp etti

Artvin’in Hopa ilçesinde ÇAYKUR’un kota uygulamasına karşı meydanda toplanarak ÇAYKUR’a yürümek isteyen üreticilere polis sert müdahale etti. 20’den fazla yurttaşın gözaltına alındığı belirtilirken, polisin müdahalesi sonucu bayılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.







ÇAYKUR’un günlük kota uygulaması ve kilo başı 4 lira fiyat belirlemesine karşı direnen çay üreticilerinin, kota ve kontenjanın kaldırılması için verdiği 24 saatlik sürenin sona ermesinin ardından Hopalılar meydanda toplandı. Bunun üzerine çok sayıda polis çay üreticilerini abluka altına aldı.





ÇAYKUR’a yürüyüşe geçen Hopalıların önü polis tarafından kesildi. Vatandaşlar ”Polis defol bu memleket bizim” sloganı ile duruma tepki gösterdi. Barikata yüklenen Hopalılara polis sert müdahale etti. Müdahale sonucunda 20’den fazla gözaltı yapıldığı belirtildi.







Müdahalenin ardından polis, meydanı çevreleyerek yeniden abluka altına aldı. Hopa halkı gözaltılar bırakılana kadar meydanı terk etmeyeceğini duyurdu.



