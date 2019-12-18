"Polis çıplak arama yaptı" iddiası

15 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) Hidden Empire&Wolfson konserine gelenlerden biri polisin kendisi ve beraberinde en az 5 kişiyi çıplak aradığını iddia etti.







Mustafa Demirkanlı, oğlunun 15 Aralık'ta Zorlu PSM'de elektronik müzik grubu Hidden Empire partisi sırasında polis tarafından böylesi bir muamele ile karşı karşıya kaldığını söyledi.







Konser performans sanatları merkezinin 800 kişi kapasiteli salonlarından birinde yapıldı.





Saat 12'de başlayan etkinlik yaklaşık iki saat sürdü.





DEMİRKANLI: İÇ ÇAMAŞIRIMIZI İNDİRİP "KANUN BENİM" DEDİLER





Kendisiyle birlikte en az 5 kişinin daha benzer bir şekilde arandığını iddia eden Melih Demirkanlı, iç çamaşırının dahi çıkartıldığını ve sivil polis tarafından tehdit edildiğini söyledi.





Demirkanlı, neden arandığını sorduğunda "İhbar var" cevabı aldığını söyledi.





Demirkanlı, "Biri enseme girdi. Kimliğini gösterdi. 'Ben polisim' dedi. O sırada konser devam ediyordu. Sivil polisti. 3 metre ötedeki bir yangın merdivenine soktu beni. Üç-dört polis daha bekliyordu. Muhtemelen biri amirleriydi." diye konuştu.





"Üstümü aradılar, ceplerimi boşaltmamı söylediler. Bu yaptıklarının kanuni olup olmadığını sordum. 'Evet, kanuni' dediler. Cebimden çıkardıklarıma ve cüzdanıma baktılar." diyen Demirkanlı, "Yanıma getirdikleri bir başka kişiye daha aynı muameleyi uyguladılar. Aynı anda yanımda bir kişi daha vardı, çıplak aramaya maruz kalan. Üzerimizi çıkartmamızı söyleyince itiraz ettim." dedi.





"ODAYA GÖTÜRÜLENLER ARASINDA BİR KADIN DA VARDI"





Bunun üzerine "gözaltına alırız" diye tehdit edildiğini aktaran Demirkanlı şöyle devam etti: "Onlara 'Neden arıyorsunuz?' diye sordum. İhbar olmuş, uyuşturucu satıldığına dair. Orada rastgele arıyorlarmış. 'Kanun benim, benim dediğim olur' dedi. İç çamaşırımızı da indirdiler. İkimizin de indirmesini söylediler. Sonra 'Tamam giyinin, çıkın' dediler."





Kadın polis görmediğini, ancak kendileri çıkarken aralarında biri kadın beş kişinin daha içeriye götürüldüğünü belirten Demirkanlı Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.





Zorlu PSM iddialara dair resmi bir açıklama yapmadı.





"Suç duyurusu birkaç güne, kamera kaydı var mı bilmiyoruz"





Polis tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını iddia eden Demirkanlı'nın avukatı Neziha Eken ise savcılığa suç duyurusunun birkaç gün içinde yapılacağını ifade etti.





"Savcılık tarafından yapılan bir araştırma yok." diyen Eken, olayın meydana geldiği mekânda bir kamera olup olmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını söylüyor.





Sosyal medyadaki tartışmaların ardından konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılmış herhangi bir açıklama yok.





KANUN ÜST ARAMASINDA NE DİYOR?





Türkiye'de hukuk, polisin gelişigüzel arama yapma yetkisinin olmadığını ve böyle bir muamele ile karşılaşan kimselerin savcılığa suç duyurusunda bulunabileceğine işaret ediyor.





Kanuna göre, polisin kimlik sorma yetkisi var, ancak savcılık talimatı olmadan ve "makul şüphe" bulunmadan arama yapması suç teşkil ediyor.





Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 4/a maddesinin 6'ncı fıkrasına göre polis yeterli şüphenin varlığı durumunda (silah veya tehlike oluşturan eşya gibi) kendi veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alabiliyor, ancak bu amaçla kişinin üstündeki elbisenin çıkartılması istenemiyor.