Samanyolu Haber /Gündem / Polis devletin bombasını çeteye sattı! /01 Aralık 2024 16:44

Polis devletin bombasını çeteye sattı!

Adana Emniyet Müdürlüğü ara tatilde silahlı suç örgütü 'Bayğaralar Çetesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve el bombası ele geçirildi. El bombasının üzerindeki seri numarasını sorgulayan polisler ele geçirilen mühimmatların Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ait olduğunu tespit etti. Özel harekatta görevli polis memurunun toplam değeri 7 milyon olan silah ve bombaları çeteye sattığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Türkiye'de devlet kademelerinde birçok usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası sık sık gündeme gelirken, bu kez bir polis memurunun oluşturduğu suç şebekesi ifşa oldu. İddiaya göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket deposunda görev yapan polis memuru bahiste çok büyük bir miktar para kaybetti.

ÇETEYE OPERASYONDA ORTAYA ÇIKTI
Gerçek Gündem'in haberine göre borçlarını ödeyemeyen polis memuru, Özel Harekat biriminin deposunda emanete bırakılan silah ve mühimmatı Adana’nın en tehlikeli çetesi olan 'Bayğaralar'a sattı. İki hafta önce ise bu çeteye bir operasyon yapıldı ve çok sayıda silah, fişek, bomba ele geçirildi.

Bombalardaki seri numarasını sorgulayan polisler söz konusu mühimmatların kendilerine ait olduğunu tespit etti. 'Bayğaralar Çetesi'ne satılan mühimmatın toplam bedelinin 7 milyon lira olduğu öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde 3 kişi tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis devletin bombasını çeteye sattı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:43