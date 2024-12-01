Polis devletin bombasını çeteye sattı!

Türkiye'de devlet kademelerinde birçok usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası sık sık gündeme gelirken, bu kez bir polis memurunun oluşturduğu suç şebekesi ifşa oldu. İddiaya göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket deposunda görev yapan polis memuru bahiste çok büyük bir miktar para kaybetti.





ÇETEYE OPERASYONDA ORTAYA ÇIKTI

Gerçek Gündem'in haberine göre borçlarını ödeyemeyen polis memuru, Özel Harekat biriminin deposunda emanete bırakılan silah ve mühimmatı Adana’nın en tehlikeli çetesi olan 'Bayğaralar'a sattı. İki hafta önce ise bu çeteye bir operasyon yapıldı ve çok sayıda silah, fişek, bomba ele geçirildi.





Bombalardaki seri numarasını sorgulayan polisler söz konusu mühimmatların kendilerine ait olduğunu tespit etti. 'Bayğaralar Çetesi'ne satılan mühimmatın toplam bedelinin 7 milyon lira olduğu öğrenildi.





Soruşturma çerçevesinde 3 kişi tutuklandı.