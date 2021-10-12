Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

İntihara kalkıştı





Yaşanan tüm sürecin ardından Muhammed Arslan, emniyet müdür yardımcısından gördüğü mobbing ve şiddetin karşılıksız kalmasına dayanamadığını ve haksızlığa uğradığını belirttiği bir not bırakarak intihara kalkıştı. İntihar girişimi sonrası hayatını kaybetmeyen Arslan'ın silahı alındı ve psikolojik tedavi görmesi gerektiği belirtildi.









HalkTV'den Hazar Dost'un haberine göre; Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Gimat Şehit Muhammed Uz Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olan Muhammed Arslan, 26 Kasım 2020'de karakol kapısında görevli olduğu sırada gelen sivil aracın içindekilere kim olduklarını sordu.Aracın içindeki Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı V. ise Arslan'a ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin lan bana kimlik soruyorsun?" diye bağırdı ve cinsiyetçi birçok küfür etti.Polis memuru Muhammed Arslan, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Muhammed Arslan ve avukatı, verdikleri dilekçede İl Emniyet Müdür Yardımcısı V.'nin hakaret, şiddet ve tehdit ettiğini belirtti. Tutanakta "Anlatılan olayda birçok görgü şahidi de var" ifadesi de yer aldı. Fakat savcı "Olayın soruşturulmasına gerek yok" dedi.Öte yandan 2 ay sonra, Arslan hakkında idari soruşturma açıldı. Soruşturma evrağına göre Arslan'ın, kıyafetinin pejmürde olduğu, kendinin ve görevli personellerin güvenliğini zaafa uğratacak şekilde duyarsız görev yaptığı, meslek etiği ve usule uygun şekilde uyarıldığında ise alt üst ilişkisine uygun olmayan şekilde tavır ve davranışlar sergilediği iddia edildi.Darp edilen polis memuru Muhammed Arslan, Gaziantep'in Nizip ilçesine sürgüne gönderildi.