Samanyolu Haber /Gündem / Polis eşlerine verilen cezaları Yargıtay bozdu; fakat tahliye talepleri reddediliyor /10 Ağustos 2021 11:15

Polis eşlerine verilen cezaları Yargıtay bozdu; fakat tahliye talepleri reddediliyor

‘İntikam’ amacıyla 4 yıldır tutuklu yargılanan 17-25 Aralık operasyonlarını gerçekleştirilen polislerin eşleri hakkında verilen cezaları Yargıtay bozdu. Fakat karara çıkan dosya 3 aydır ilk derece mahkemeye gönderilmiyor. Ayrıca infaz süreleri bitmesine rağmen tahliye talepleri reddedildi.

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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görev alan eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin yargılandığı davada 12 isme 2019 yılında 6 yıl 3’er ay hapis cezası vermişti.

Kararın sosyal medya hesabı Twitter’dan duyuran polis eşlerinin avukatı Sümeyra Bulduk, “4 yıldır tutuklu yargılanan müvekkillerim Esra Saygılı, Sümeyya Aksoy, Serdar Köse ve diğer polis eşlerine intikam maksatlı verilen haksız cezalar Yargıtayca bozuldu. Ancak! infaz süreleri bitmesine rağmen tahliye taleplerimiz reddedildi. Bozma kararına üzülür mü insan?Üzüldüler!” ifadesini kullandı.

Bulduk ayrıca, “Karara çıkmış dosya 3aydır ilk derece mahkemesine gönderilmiyor. Sağlıklarndan oldular,çocuklarını büyütemediler, 4senedir eşlerini göremiyorlar! 20yaşında tutuklanan Serdar cezaevinde büyüdü! Zaten geç kalınmış bir kararı göndermek için tam olarak neyi bekliyorsunuz? @TCYargitay” dedi.


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