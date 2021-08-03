Polis esnafın elektriğini kesmeye çalıştı, esnaf direnince geri çekildi

İki yıl önce restore edildi





Valilik ‘6A’yı uygulamaya çalışıyor





Mahkeme yürütmeyi durdurdu





Ankara ziyaretinden sonra polis müdahalesi





Bankanın yeni binasının ortakları





Bitlis’in merkez ilçesi, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde bulunan yaklaşık 700 yapı, Covid-19 salgınının başladığı günlerde, Nisan 2020’deriskli alan ilan edilmişti. Yapılar arasında cami, okul, postane ve bankalar da bulunuyordu.Bu yapılardan bazıları riskli alan ilanından iki yıl önce restore edilmişti. Cumhurbaşkanlığı kararına karşı 100’den fazla dava açıldı. Açılan davalarda yaklaşık bir yıl boyunca bir gelişme yaşanmadı. Mart 2021’de Danıştay 6’ncı Dairesi kiracıların dava açma ehliyetleri bulunmadığı gerekçesiyle davaları reddetti. Ancak İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı bozdu. Danıştay savcısı da riskli alan ilanının iptali istemiyle açılan davalarda kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.Bu aşamadan sonra Bitlis Valiliği devreye girdi ve yapılarla ilgili 6306 sayılı Afet Yasası’nın ‘6A’ uygulamasını işleme koymaya çalıştı. ‘6A’nın uygulanması durumunda riskli alan ilan edilen yerde, anlaşmasız, uzlaşmasız ve tebligat süresine bakılmaksızın gerekirse kolluk gücüyle elektrik ve su kesilerek yapı tahliye ediliyor.O günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da kente gitmiş, burada yaptığı açıklamada esnafı mağdur eden ‘dere üstü ıslah projesi’ni hayata geçireceklerini söylemişti.Bitlis Valiliği’nin Afet Yasası’nın ‘6A’ uygulamasını işleme koyması nedeniyle esnafa 30 Haziran’a kadar yapıları tahliye etme duyurusu yapıldı. 30 Haziran’a yaklaşırken ‘6A’ uygulamasına karşı Van İdare Mahkemesi’nde davalarda karar çıktı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti, ancak valilik bu kararı esnafa duyurmadı ve tahliye için sürenin 30 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi. 30 Temmuz’da esnaf tahliye edilmedi ancak kentte başka gelişmeler yaşandı.Bitlis’te yaşananlarla ilgili CHP, İYİ Parti, HDP ve DEVA Partisi kenti ziyaret edince konu Ankara’ya da taşındı. Esnafa tanınan sürenin dolduğu 30 Temmuz’da Bitlis belediye başkanı ve vali Ankara’ya gitti. Burada kimle hangi konu üzerinde görüştükleri bilinmiyor. Ancak görüşmeden sonra esnafın üstündeki baskı arttı ve dün gece polis mahkeme kararı bulunmasına karşın dükkanların elektriğini kesmeye çalıştı. Esnaf direnince birkaç dükkanın elektriğini kesen polisler geri çekildi.Riskli olduğu ilan edilen yapılar arasında Ziraat Bankası da yer alıyordu. Bu bina kısa bir süre önce yenilenmişti. Bankanın taşınması için gösterilen yeni binanın üç ortağı olduğu, ortakların ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, yardımcısı Halil Avkan ve İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç olduğu biliniyor. Riskli alan içinde Bitlis’in AKP’li belediye başkanı Nesrullah Tanğlay’ın da dükkanı olduğu biliniyor ancak bu yapı hakkında bir yıkım kararı bulunmuyor.