Polis eylem takip eden gazeteciye silah çekti

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) dün Van’da gerçekleştirdiği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi sonrası yürüyüşe geçen kitleyi takip eden gazeteciler, polisler tarafından darbedildi.







Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre polisler, gazetecilerden Mesut Bağcı'yı yere yatırarak darbetti ve kamerasını kırdı.





Kendisini ‘TEM Şube’den olarak tanıtan bir sivil polis, MA muhabiri Berivan Kutlu ile JİNNEWS muhabiri Zelal Tunç’u ölümle tehdit etti. Polis, gazetecilere "Seni vururum, kimse seni bulamaz" tehdidinde bulundu. Aynı polis, JİNNEWS muhabiri Elfazi Toral’a da silah çekti. Söz konusu anlar görüntülere de yansıdı. Ayrıca polisler, sık sık gazetecilerin görüntü almasını engelleyerek, kameralarını kırmaya çalıştı.





Öte yandan Emniyet Müdürlüğü'nden bazı polislerin kentteki kimi gazetecileri aradığı ve konuya dair herhangi bir görüntünün servis edilmemesi yönünde tehdit ettiği iddia edildi.





Ekipmanları kırılan, darp edilen ve ölümle tehdit edilen gazeteciler, İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi üzerinden suç duyurusunda bulunacak.