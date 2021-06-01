Samanyolu Haber /Gündem / Polis gece yarısı Boğaziçilileri kampusten zorla çıkardı /01 Haziran 2021 09:11

Polis gece yarısı Boğaziçilileri kampusten zorla çıkardı

Hocaları Feyzi Erçin'in ders vermesinin engellenmesini protesto eden Boğaziçi öğrencileri çadır nöbeti başlattı. Yığınak yapan polis, öğrencileri gece yarısı üçerli gruplarla okuldan çıkmaya zorladı.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve hocalarının, Cumhurbaşkanı imzasıyla atanan 'kayyım' rektör Melih Bulu ve yönetimini protestoları devam ediyor. Boğaziçililer son olarak hocaları Feyzi Erçin'in yaz okulunda ders vermesinin keyfi bir şekilde engellenmesini protesto etmek için çadır nöbeti başlattı. Güney Kampus'ta bir araya gelen öğrenciler burada sabahlamak için çadırlarını kurdu. 

Bu sırada polis de kampus önüne yığınak yaptı. Polis ablukaya alınan öğrenciler önce eyleme son vermeleri için özel güvenlik tarafından tehdit edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Boğaziçililer üçerli gruplar halinde okulu terk edip evlerine dönmeye zorlandı. 
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