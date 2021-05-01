Polis genelgeyi gerekçe gösterip muhabirin telefonunu kırdı

Ankara’da Emniyet’in genelgesini gerekçe gösteren polis 1 Mayıs eylemlerini görüntüleyen Yol TV muhabiri Özge Uyanık’ın telefonunu yere atıp üzerine bastı.







Yol TV muhabiri Uyanık’ın görüntü çekmesini engelleyen polisin “Çekim yapmıyorsunuz. Daha dün genelge yayınlandı” diyerek telefonu yere attığı görüldü. Uyanık’ın Yol TV muhabiri olduğunu söylemesine rağmen telefonun üzerine basarak kırmaya çalışan polislerin, daha sonra da “Görüntüleri sileceksin” dediği kayıtlardan anlaşılıyor.





Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla, 27 Nisan 2021’de eylemlerde görüntü almayı yasaklayan bir genelge yayınladı. Genelgede, toplumsal olaylar sırasında alınan ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, polisin görevini yapmasını da engellediği savunuldu. Görüntü alacağından şüphe edilen kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması istendi.



