Polis, gözaltına alınan diş hekiminin evindeki 4 bin doları çalmış









Gazeteci Emre Uslu, konuyla ilgili paylaşımında, “Adana’da polis gözaltına aldığı bu doktorun 4000 dolarını çalmış. Ne tutanağa geçirmiş ne kayda. Aile mahkemede bunu ifade etti. @EmniyetGM @AdanaEmniyeti artık resmen evden HIRSIZLIK yapıyor. Polis evinize gelince sakın güvenmeyin değerli eşyalarınızı ÇALARLAR. Bilgi teyitli bilgi.” ifadelerini kullandı.Ferhat Özhan, dün sabah kaldığı evde ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı. Hizmet Hareketi’nin ‘büyük bölge mesulü’ olduğu ileri sürülen Özhan, ‘talebe yetiştirmek’ ve ‘ByLock’ kullanmakla suçlanıyor.