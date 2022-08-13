Samanyolu Haber /Gündem / Polis, gözaltına alınan diş hekiminin evindeki 4 bin doları çalmış /13 Ağustos 2022 13:00

Polis, gözaltına alınan diş hekiminin evindeki 4 bin doları çalmış

Adana’da Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan diş hekimi Ferhat Özhan’ın evinde bulunan 4 bin doların tutanaklara geçirilmediği iddia edildi. Parayı polislerin aldığı ileri sürülüyor.

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Gazeteci Emre Uslu, konuyla ilgili paylaşımında, “Adana’da polis gözaltına aldığı bu doktorun 4000 dolarını çalmış. Ne tutanağa geçirmiş ne kayda. Aile mahkemede bunu ifade etti. @EmniyetGM @AdanaEmniyeti artık resmen evden HIRSIZLIK yapıyor. Polis evinize gelince sakın güvenmeyin değerli eşyalarınızı ÇALARLAR. Bilgi teyitli bilgi.” ifadelerini kullandı.



Ferhat Özhan, dün sabah kaldığı evde ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı. Hizmet Hareketi’nin ‘büyük bölge mesulü’ olduğu ileri sürülen Özhan, ‘talebe yetiştirmek’ ve ‘ByLock’ kullanmakla suçlanıyor.
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