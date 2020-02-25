Samanyolu Haber /Dünya / Polis grev yaptı, 5 günde 147 cinayet işlendi /25 Şubat 2020 11:44

Polis grev yaptı, 5 günde 147 cinayet işlendi

Brezilya'nın kuzeybatısındaki Ceara eyaletinde, maaşlarına zam isteyen polislerin greve gitmesiyle bölgede 5 günde en az 147 cinayet işlendi. Bu sayının normal ortalamanın beş katı üzerinde olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Yerel basında yer alan haberlere göre, yasal grev hakkı olmayan polisler, kar maskeleriyle polis merkezlerini işgal etmiş, devriye araçlarıyla cadde ve sokakları ulaşıma kapatmış, bazı bölgelerde esnafı kepenk kapatmaya zorlamıştı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı eyaletteki grevin yasa dışı olduğunu, greve katılan polisler hakkında federal soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Grevi bitirmek isteyen senatör vuruldu

Euronews'te yer alan habere göre geçtiğimiz çarşamba günü, Senatör Cid Gomes, grevi sonlandırma çağrısı yapmak üzere Sobral kentinde polislerin işgal ettiği emniyet merkezine geldi. Eylemcilerle konuşan Gomes, çağrısına karşılık alamayınca, bir iş makinesine binerek eylemcilerin nizamiyeye yerleştirdiği metal bariyeri aşmaya çalıştı.

Bu sırada nereden açıldığı belli olmayan ateşte iş makinesinin camları kırıldı, Gomes göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gomes'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cuma günü Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro eyalette düzenin sağlanması için 2 bin 500 asker gönderme kararı aldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis grev yaptı, 5 günde 147 cinayet işlendi Sonraki Haber >>

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Soruya çok kızdı: Fox önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun...

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlginç kaza

İlginç kaza

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Yağmurda araç kullanmak zordur

Yağmurda araç kullanmak zordur

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:16