Polis grev yaptı, 5 günde 147 cinayet işlendi

Yerel basında yer alan haberlere göre, yasal grev hakkı olmayan polisler, kar maskeleriyle polis merkezlerini işgal etmiş, devriye araçlarıyla cadde ve sokakları ulaşıma kapatmış, bazı bölgelerde esnafı kepenk kapatmaya zorlamıştı.







Kamu Güvenliği Bakanlığı eyaletteki grevin yasa dışı olduğunu, greve katılan polisler hakkında federal soruşturma başlatılacağını açıkladı.





Grevi bitirmek isteyen senatör vuruldu





Euronews'te yer alan habere göre geçtiğimiz çarşamba günü, Senatör Cid Gomes, grevi sonlandırma çağrısı yapmak üzere Sobral kentinde polislerin işgal ettiği emniyet merkezine geldi. Eylemcilerle konuşan Gomes, çağrısına karşılık alamayınca, bir iş makinesine binerek eylemcilerin nizamiyeye yerleştirdiği metal bariyeri aşmaya çalıştı.





Bu sırada nereden açıldığı belli olmayan ateşte iş makinesinin camları kırıldı, Gomes göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gomes'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





Cuma günü Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro eyalette düzenin sağlanması için 2 bin 500 asker gönderme kararı aldı.