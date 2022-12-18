Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Hasta ve infazı yakılan mahpus yakınları İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi. Polis, ailelerin nöbetinde eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı.





Aileler, Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER) ve Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) öncülüğünde, “Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganıyla Boğa Heykeli önünde bir araya geldi.





Eylem sırasında bir polisin Encü’ye tokat atarken görüntüleri de kaydedildi. O anları kayıt altına alan Artı TV kameramanı Mehmet Zeki gözaltına alındı.





Gazeteci Meral Danyıldız, “Görüntüleri çektiği için Zeki’yi gözaltına aldılar. Artı TV muhabiri Umut Taşdağ’ı da darp ettiler. Umut yere düştü. Şimdi hastaneye gitti. Darp raporunu alacak. Zeki’yi de bırakmıyorlar. Tüm ısrarlarımıza rağmen polis bırakmıyor” dedi.





HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın düşmanlaştırma ve nefret politikalarının bir sonucudur

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki göstererek "Hasta mahpus yakınlarının adalet nöbetinde İstanbul İl Eş Başkanımız ve Şırnak eski Milletvekilimiz Ferhat Encü’ye polisin attığı tokat iktidarın düşmanlaştırma ve nefret politikalarının bir sonucudur. Bu pervasız saldırılar karşısında asla geri adım atmayacağız. Yenileceksiniz!" dedi.





HDP: Hesap vereceksiniz!

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Arkasına iktidarın Suç İşleri Bakanı’nın gücünü aldığını sanan bu çete üyesi de arkasındaki güçler de suçlarının cezasını çekecekler. Roboski Katliamının yıldönümünde Ferhat Encü’ye atılan bu tokadı ne biz ne de halklarımız unutacak. Hesap vereceksiniz!"