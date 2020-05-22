Polis HDP'li Gergerlioğlu'nu darp etti









Hakların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü, kayyım protestosunda yaşanan olaylarla ilgili parti binası önünde açıklama yapmak istedi. HDP Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Kemal Peköz ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyelerinin yanı sıra kentteki demokratik kitle örgütleri açıklamaya destek vermek için il binasına geldi.

Bina, açıklamaya saatler kala yüzlerce polis tarafından çevirildi. Binanın kapısına onlarca araç ile barikat kuran polis, gazetecilerin görüntü almasını engelledi.





Polislerle yapılan görüşmeler sonucunda, sosyal mesafe gerekçesiyle sadece HDP’li vekiller ve il eşbaşkanlarının açıklama yapmasına izin verildi.





Açıklama yapan İl Eşbaşkanı Sinemillioğlu, “En demokratik hakkımız olan açıklama yapma hakkımız elimizden alınıyor. Dün burada devletin polisleri bizi yaka paça gözaltına aldı. Eşbaşkanımızın kafasına 5 dikiş atıldı. Bugün de aynı taleple açıklama yapmak istedik ama kapımıza yığılan onlarca polis ‘sosyal mesafe’ gerekçesiyle izin vermedi. Parti binamıza yönelik bir işgal hareketi devreye sokulmuş durumda” diyerek tepki gösterdi.





HDP Milletvekili Kemal Peköz, yaşananları “şiddet gösterisi” olarak tanımlarken, konuşması sırasında polis aracının çalıştırılarak, konuşmanın duyulmasının engellenmesi üzerine partililer tepki gösterdi.





HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuşmaya başladığı sırada polis aracı yeniden çalıştırıldı. Buna tepki gösteren Gergerlioğlu, “Milletin sesini bastırmaya çalışmak ilkelliktir. Lütfen arabanın kontağını kapatın” uyarısında bulundu.





Polisler Gergerlioğlu’nun üzerine yürüyerek, açıklamanın bitirilmesini istedi. Gergerlioğlu’na “Sen” diyerek hitap eden polis amiri, “Konuşmanı derhal bitir” dedi.





Ardından polis milletvekilleri ve il eşbaşkanlarına müdahale etti. Müdahale sırasında HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İl Eşbaşkanı Vezir Coşkun Parlak, polis tarafından darp edildi.