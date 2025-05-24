Polis helikopterinde facia! 3 kişi öldü, paraşütle atlayan bir kişi kayıp

Tayland'ın batısında korkutan bir kaza meydana geldi. 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Muang bölgesinde düştüğünü açıklandı.





Polis helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yetkililer bir kişinin helikopter düşmeden önce paraşütle atladığını duyurdu.Kazadan sağ kurtulduğu düşünülen kişinin durumu ve nerede olduğunun henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.