Samanyolu Haber /Gündem / Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti: O anlar kayda girdi! /01 Eylül 2020 14:58

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti: O anlar kayda girdi!

Şırnak’ta yaşanan bir olayda nöbet sırasında görevli bir polis ile bekçi tartıştıktan sonra, tekmeli yumruklu kavga etti.

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Şırnak’ta yaşanan bir olayda nöbet sırasında görevli bir polis ile bekçi tartıştıktan sonra, tekmeli yumruklu kavga etti. Hem polisin hem de bekçinin elinde silah bulunması ve kavgada silahların yere düşmesi saniye saniye kayda girdi.

Kavgayı daha sonra araya giren diğer polis ve bekçiler ayırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bekçi ile polisin önce itişmeye başladığı görülüyor. Daha sonra ise kavganın şiddeti artıyor. Dakikalar sonra polisin meslektaşları olay yerine gelip kavgaya müdahale ediyor.
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