Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Konya’da KHK’lılarla buluşan CHP Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Cihangir İslam, Turan Aydoğan, Yıldırım Kaya ve Abdülatif Şener’i protesto etti. Buluşmanın yapıldığı Payitaht Düğün Salonu önünde slogan atan ve basın açıklaması yapan TGB üyleri, program öncesinde KHK buluşmasını engellemek için 4 salonu da iptal ettirdi.







POLİS İLK KEZ KHK’LILARI KORUDU

Bold'un haberi ne göre geniş güvenlik önlemlerinin alındığı buluşmada polis ilk kez KHK’lıları korudu ve çoğu üniversite öğrencisi olan TGB’li göstericileri alandan uzaklaştırdı. Gösteride özellikle Konyalı olan Cihangir İslam ve Abdülatif Şener isimleri anılarak hedef gösterildi. Saldırgan tavır sergileyen ve küfür içerikli sözler sarfeden gençleri polis salonun önünden uzaklaştırdı. Protesto Doğu Perinçek’in medya organı Aydınlık tarafından canlı olarak yayınlandı.







