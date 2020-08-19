Samanyolu Haber /Gündem / Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü, attı! /19 Ağustos 2020 13:19

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü, attı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve bazı üst geçitlere asılan "Ya Kanal Ya İstanbul" yazılı afişler polisler tarafından gece yarısı söküldü.

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyet, hüküm ve tasarrufu altındaki reklam alanlarında bulunan “Ya Kanal Ya İstanbul” yazılı bilgilendirme afişleri, İstanbul Valiliği talimatı ile Emniyet birimleri tarafından söküldü. 

Afişlerin kaldırılmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hukuksuzluk ülkenin en büyük sorunu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. 

İMAMOĞLU: KİMSE SUSUP, OTURMAMIZI BEKLEMESİN

"Ben dün öğlen sayın valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden geceyarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor." diyen İmamoğlu, "Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız, ancak unutmayacağız." dedi. 

İmamoğlu, "Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin." dedi. 

 
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