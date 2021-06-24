Samanyolu Haber /Gündem / Polis intiharlarının araştırılmasına AKP ve MHP engeli /24 Haziran 2021 10:42

Polis intiharlarının araştırılmasına AKP ve MHP engeli

Polis intiharlarının araştırılarak, polisleri intihara sürükleyen sorunların tespit edilmesine ilişkin verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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CHP, “polis intiharlarının araştırılarak, polisleri intihara sürükleyen sorunların tespit edilip çözülmesi ile polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için araştırılma komisyonu kurulması için” önerge hazırladı.
 
CHP grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Murat Bakan, son 6 ay içinde 34 polis memurunun intihar ettiğini söyledi. Bakan, “Biz bu intiharların sebeplerini biliyoruz, İçişleri Bakanlığı da biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Eğer bu komisyonun kurulmasına burada oy vermezseniz, bundan sonraki polis intiharlarının her birinde vebaliniz olur.” dedi.

Araştırma önergesi AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin karşı oylarıyla reddedildi.

Meclis araştırma önergesini hazırlayan ve CHP grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Murat Bakan, Maçka Parkı’ndaki ve Esenyurt Karakolu’ndaki polis şiddetine dikkat çekti. Bakan, “Polisin hukuk dışına çıkması, orantısız güç kullanması, devletin değil bir partinin polisi gibi davranması asla kabul edilemez” diye konuştu.

Önerge üzerine aleyhte söz aldığını belirterek konuşan AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, “Bu konuların çok gündeme getirilmesi toplumda özentiye yol açmaktadır” dedi.

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