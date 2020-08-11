Polis işkenceleri sümen altı edildi

2019 yılı mayıs ayında Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işkence olaylarını ihbar ettiği ve tuttuğu rapor ile işkencenin belgelenip raporlandığını söyleyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda gözaltında ya da cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarının belgelerini ortaya koyduğunu söyledi.





Gergerlioğlu, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesini’nin raporlarına değinerek, “AKP utanç duysun” sözleriyle tepki gösterdi.





"ŞİKÂYET VE SUÇLAMALARIN SAYISI ENDİŞE VERİCİ"





Gergerlioğlu, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin, “Gözaltı işleminden karakola kadar geçen süredeki transfer sırasında da hakaret, tehdit ve fiziksel şiddetin devam ettiği anlaşılıyor. Bu şiddete dair muayene kayıtları da bulunuyor. Şikâyetlerin ve suçlamaların sayısı hâlâ endişe vericidir.” ifadelerini atıf yaptı.





Gergerlioğlu, “İşkence yapılıyor kişiye, doktora götürülüyor, polis doktor odasının içinde doktor ile kaş göz işaretleri yapıyor polis.” dedi.





Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Raporu’nda “İddia olunan suç ne olursa olsun polis ve jandarma gözaltı sürelerinin en fazla 4 gün olması konusundaki çağrısını yinelediğini vurgulayan Gergerlioğlu, Türkiye’de 3 kez uzatılan 4 günlük gözaltı süreleriyle kişilerin 12 güne kadar gözaltında tutulduğunu ve bunun keyfi bir uygulama olduğunu söyledi.





‘İNSANLARI CEZALANDIRMAK İÇİN GÖZALTI, TUTUKLULUK UZATILIYOR’





“Türkiye Cumhuriyeti iktidarı Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesini en iyi şartlardaki gözaltı merkezlerine götürmüş, oraları gezdirmiş o halde bile son derece olumsuz bir rapor ortaya çıkmış.” diyen Gergerlioğlu, “İnsanları cezalandırmak için gözaltı tutukluluk uzatılıyor, ‘adalet yerine gelsin’ diye değil. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin son 30 yılda en fazla ziyaret ettiği ülke Türkiye maalesef. Bu da yine Türkiye adına, iktidar adına utanç verici bir hadisedir.” şeklinde konuştu.