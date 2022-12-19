HDP eski Milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler Kadıköy'de buluştu. Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi. Ferhat Encü'nün de aralarında olduğu 69 kişi gözaltına alındı.



BASIN MENSUPLARI DA POLİS ABLUKASI ALTINDA

Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi'nin aktardığı bilgilere göre; basın mensupları binanın dışına atılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Küçük bir alana sıkıştırılan basın mensupları polis ablukası nedeniyle binadan bilgi alamıyor. Alana müdahale sürerken basın mensuplarının da polis ablukası altına alınması endişe yarattı.



MİTHAT SANCAR'DAN İLK AÇIKLAMA

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan binaya alınmadı. Sancar burada basın mensuplarının soruları üzerine, "Şu kuşatma ve engelleme hukuksuzluğu, zalimliği daha da derinleştiriyor" diye konuştu.



ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Onlarca kişi gözaltına alınırken en azından üç gözaltı aracı bölgeden ayrıldı.



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