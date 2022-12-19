Samanyolu Haber /Politika / Polis Kadıköy'de HDP binasına girdi /19 Aralık 2022 13:59

Polis Kadıköy'de HDP binasına girdi

HDP eski Milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler Kadıköy'de buluşurken protestoya polis müdahale etti. HDP binasına çevik kuvvet polisinin girmesinin ardından onlarca kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

HDP eski Milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler Kadıköy'de buluştu. Polis, Kadıköy'de HDP binasına girdi. Ferhat Encü'nün de aralarında olduğu 69 kişi gözaltına alındı.

BASIN MENSUPLARI DA POLİS ABLUKASI ALTINDA
Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi'nin aktardığı bilgilere göre; basın mensupları binanın dışına atılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Küçük bir alana sıkıştırılan basın mensupları polis ablukası nedeniyle binadan bilgi alamıyor. Alana müdahale sürerken basın mensuplarının da polis ablukası altına alınması endişe yarattı.

MİTHAT SANCAR'DAN İLK AÇIKLAMA
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan binaya alınmadı. Sancar burada basın mensuplarının soruları üzerine, "Şu kuşatma ve engelleme hukuksuzluğu, zalimliği daha da derinleştiriyor" diye konuştu.

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Onlarca kişi gözaltına alınırken en azından üç gözaltı aracı bölgeden ayrıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis Kadıköy'de HDP binasına girdi Sonraki Haber >>

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

[Harun Tokak] Doğduğumuz Toprakları Bize Dar Ettiler

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:35