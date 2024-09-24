Samanyolu Haber /Gündem / Polis katilinden 'pişman mısın' sorusuna pişkin cevap: 'Bana saldırdılar' /24 Eylül 2024 09:51

Polis katilinden 'pişman mısın' sorusuna pişkin cevap: 'Bana saldırdılar'

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Katil Geçti, Anadolu Adliyesi’nde bir muhabirin “Gencecik polis memurunu öldürdün, pişman mısın?” sorusuna “Öyle bir şey yok, bana saldırdılar" yanıtını verdi.

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İstanbul'da Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti isimli zanlı Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis memurlarının silahını ele geçiren zanlı, polisle çatışmaya girdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak şehit oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çöp poşeti giydirilen şüpheli Geçti, kadın polisler tarafından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına bindirilerek Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Arkadan kelepçeli şekilde polis memurları tarafından içeriye sokulan polis katili, bir muhabirin "Gencecik bir polis memurunu öldürdün, şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna "Öyle bir şey yok, bana saldırdılar" yanıtını verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çöp poşeti giydirilen Geçti, kadın polisler tarafından Hayvan Durum İzleme(HAYDİ) aracına bindirilerek Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı. 
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