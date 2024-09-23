Samanyolu Haber /Gündem / Polis katiline çöp poşeti giydirmeye soruşturma /23 Eylül 2024 18:01

Polis katiline çöp poşeti giydirmeye soruşturma

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti, siyah çöp poşeti giydirilerek kadın polisler eşliğinde adliyeye sevk edildi. Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın, şüpheliye çöp poşeti geçirilmesiyle ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurdu.

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Dün gece İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, çöp poşeti giydirilmiş halde hayvan taşıma aracıyla adliyeye getirildi.

19 yaşındaki katil zanlısına kadın polisler eşlik etti.

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bu olay sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

- Kamu görevlilerinin, suç makinası haline gelen insanlar tarafından şehit edilmesi toplum tarafından büyük tepki gördü. İçişleri yetkilileri ile konuştum. "İnfial halindeyiz" dediler.

- Güvenlik birimlerinin öfke patlaması yaşadıklarını düşünüyorlar. "Türkiye her şeyden önce hukuk devletidir. Soruşturma açıldı. Bir polis başmüfettişi bir de mülkiye başmüfettişi görevlendirildi" dediler.  

26 SUÇ KAYDI VAR

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçit karakoldan kaçmıştı.

Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre Geçit, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Olayda, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.
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