"Polis maaşlarından bağış kesintisi olacak" iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurdu korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan #BizBizeYeteriz bağış kampanyasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.







Gazeteci Fatih Portakal, polislerin maaşlarından zorunlu bağış kesintisi olacağını iddia etti.Her rütbeden farklı meblağların tahsil edileceğini savunan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"Milli kampanyanın emniyet tarifesi: polis memur 100, komiser/amir 150,4.3.2. derece müdürler 250,1.sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş.15’inde maaslardan kesilecek!"@TC_icisleri resmi yazısız ve tebliğsiz olduğu iddiasi doğru mudur?