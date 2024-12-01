İstanbul'da Sıcak Saatler: Polis Memuru Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul Çekmeköy'de Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde bir inşaat firmasının ofisinde saat 20.05 sıralarında, polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.





ATEŞ EDİP KAÇTI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken, polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.