Polis, otomobilini çalan genci öldürdü!

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E.,(40), otomobilini bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.’ya verdi.





İ.A., bankaya giderken yolda 2 kişiyi otomobile aldı. İ.A. yolda, direksiyon başında alkol almaya başladı.







İ.A., Bursa’ya gitmek istediğini söyleyen gençlere, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi. İ.A. karınlarının aç olduğunu söyleyen gençlere bir lokantada yemek ısmarladı.





İKİ KİŞİ OTOMOBİL İLE UZAKLAŞTI





Lokantadan çıktıktan sonra alkol kullanmaya devam eden İ.A., otomobili gençlerden birinin sürmesini istedi. Bunun üzerine gençlerden biri, direksiyona geçti.





Diğer arkadaşının da arabaya binmesiyle iki şüpheli,otomobille uzaklaştı. İ.A., önce Ömer E.’ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi.





İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Otomobil, olaydan 2 saat sonra Bursa’nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak "dur" ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.





BEŞ GÜN BOYUNCA EKİPLERDEN KAÇTI







Geçen 5 günde şüpheliler, Bursa şehir merkezinde üç akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücreti ödemeden kaçtı.





Polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları dahil, bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.





Polis memuru Ömer E. de çalınan arabasını bulmak için Balıkesir’den diğer otomobiliyle Bursa’ya geldi.





AKRABALARI İLE ARAMAYA BAŞLADI





Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E.’yi telefonla arayarak durumu bildirdi ve kendisine yardımcı olmasını istedi.





Diğer amcasının oğlu Yunus E.’yi de yanına alan Ömer E., Halil İbrahim E. ile birlikte, kendi imkânlarıyla otomobili bulmak için şehir merkezinde araştırma yaptı.





Arabanın Geçit Mahallesi’nde bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, burada bir hakim tepeye çıkarak beklemeye başladı.





Olay mahallinde 12 boş kovan bulundu. Ömer E.’nin ruhsatsız silahından çıkan mermilerden ikisinin arabanın arka tamponu ve sol arka lastiğine, birinin ise Mustafa Alınç’ın (solda) göğsüne isabet ettiği belirlendi.



KAÇMAYA ÇALIŞINCA POLİS MEMURU ÖMER E. ATEŞ ETTİ





Dün öğle saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi’ndeki zeytinlik alana girdi.





Bölgede bekleyen Ömer E., otomobilini fark etti. Ömer E., Mustafa Alınç’a durması için işarette bulundu. Ancak Mustafa Alınç, Ömer E.’nin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmak istedi.





Bu esnada belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran polis memuru Ömer E., otomobile doğru ateş etmeye başladı.





Ömer E.’nin tabancasından çıkan mermilerden biri Alınç’ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer E. ve akrabaları, geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.





İHBAR ÜZERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ MESLEKTAŞLARINI GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç’ı kaza yapan otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatarken buldu.





Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alınç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.





Olay mahallinde 12 boş kovan bulundu. Ömer E.’nin ruhsatsız silahından çıkan mermilerden ikisinin arabanın arka tamponu ve sol arka lastiğine, birinin ise Mustafa Alınç’ın göğsüne isabet ettiği belirlendi.





Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E. gözaltına aldı. Alınç’ın cansız bedeni ise, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.