Samanyolu Haber /Gündem / Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza... /11 Ekim 2024 19:05

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katili hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...

İstanbul'da şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakaret ederek sosyal medya hesabında paylaşım yapan şahıs hakkında ‘suçu ve suçluyu övme' ve ‘kişinin hatırasına zincirleme hakaret' suçlarından 7 yıl 7 ay hapis talebiyle dava açıldı.

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Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde görevi başındayken silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının bulunduğu paylaşımın üzerine iki ayrı uygulama üzerinden ayrı ayrı olarak "Dünyadan bir pislik daha temizlendi" ve "Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş şükür" yazarak paylaşım yaparak katil zanlısı Yunus Emre Geçti'yi ve suçu övdüğü tespit edilen Uğur B. (31) hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Müşteki Semih Yılmaz, eşi şehit Şeyda Yılmaz hakkında hakaret içerikli paylaşım yapıldığını belirterek, eşinin fotoğrafının altına "Dünyadan bir pislik daha temizlendi" şeklinde paylaşımda bulunan, olay sebebi ile ismini öğrendiği Uğur B. isimli şahıstan şikayetçi olduğunu ifade etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tutuklanan şüpheli Uğur B. ifadesinde, Whatsapp uygulamasında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını ve paylaşıma "Dünyadan bir pislik daha temizlendi" şeklinde not yazdığını, Instagram hesabında da aynı şekilde “Dünyadan bir pislik daha temizlenmiş. Şükür" yazdığını, söz konusu paylaşımı şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a yönelik yazmadığını söyleyerek, suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Uğur B.'nin telefon rehberinde kayıtlı olan herkesin görebileceği şekilde şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın üstüne "Dünyadan bir pislik daha temizlendi" şeklinde paylaşımı ile kendisine ait olduğu tespit edilen Instagram hesabından yine şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak “Dünya bir mikroptan daha temizlenmiş. Şükür" şeklinde paylaşımlarda bulunarak birden fazla şekilde aleni olarak yapmış olduğu söz konusu suça konu paylaşımları ile şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın silahlı saldırı sonucu şehit olduğu saldırı olayını gerçekleştiren şahsı ve işlemiş olduğu suçu övdüğünün anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli Uğur B. hakkında ‘suç ve suçluyu övme' ve ‘kişinin hatırasına zincirleme hakaret' suçlarından 7 yıl 7 ay hapis cezası talep edildi.
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