Polis merkezine satırla girdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eli satırlı bir tadın tarafından rehin alınmaya çalışılan kadın, saldırganı iterek kurtulurken; polis, satırlı kadını şok tabancasıyla bayıltarak gözaltına aldı.
Rehin alma teşebbüsü Kaliforniya'nın Monterey şehrinde bulunan Salinas Polis Departmanı'nda meydana geldi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde bir kadının polis merkezinin gişesinde işlem yapmakta olduğu görülüyor.
Elinde evrakla çıkışa doğru yürüyen kadın, eli satırlı bir kadın tarafından durduruldu.
Sağ elinde satır bulunan saldırgan, kurbanın boynunu sol kolu ile tutarak onu polis merkezinin içine doğru sürükledi.