Samanyolu Haber /Dünya / Polis merkezine satırla girdi! /29 Eylül 2019 00:23

Polis merkezine satırla girdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eli satırlı bir kadın, polis merkezinde bir başka kadını rehin almaya çalıştı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eli satırlı bir tadın tarafından rehin alınmaya çalışılan kadın, saldırganı iterek kurtulurken; polis, satırlı kadını şok tabancasıyla bayıltarak gözaltına aldı.

Rehin alma teşebbüsü Kaliforniya'nın Monterey şehrinde bulunan Salinas Polis Departmanı'nda meydana geldi. 

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde bir kadının polis merkezinin gişesinde işlem yapmakta olduğu görülüyor. 

Elinde evrakla çıkışa doğru yürüyen kadın, eli satırlı bir kadın tarafından durduruldu. 

Sağ elinde satır bulunan saldırgan, kurbanın boynunu sol kolu ile tutarak onu polis merkezinin içine doğru sürükledi.

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