Samanyolu Haber /Dünya / Polis, mitingden sonra ortadan kaybolan ayrılıkçı liderin peşinde /08 Ağustos 2024 14:52

Polis, mitingden sonra ortadan kaybolan ayrılıkçı liderin peşinde

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçi Puigdemont, 7 yıl sonra ülkesine döndü. Düzenlediği mitingden sonra ortadan kaybolan Puigdemont'u bulmak için İspanya polisi arama başlattı.

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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki ayrılıkçı siyasi girişimlerin ardından hakkında başlatılan yargı süreci nedeniyle ülkeden ayrılan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, hakkındaki "arama ve tutuklama emrine" rağmen 7 yıl sonra ülkesine döndü.

Ekim 2017'de Belçika'ya kaçan Puigdemont, Barselona'ya dönmesinin ardından kentteki bir parkta ellerinde Katalan bayrakları olan binlerce destekçisine hitap etti. İspanyol yetkilileri, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerine baskı uygulamakla suçlayan Puigdemont, "Son 7 yıldır Katalan halkının sesini duyurmak istediğimiz için zulüm görüyoruz" diye konuştu.

Puigdemont böylece, hakkında "kamu parasını kötüye kullanma" suçundan İspanya'da arama ve tutuklama kararı devam etmesine rağmen ülkesine 7 yıl sonra dönmüş oldu.

POLİS ŞAŞKINA DÖNDÜ

Öte yandan Puigdemont'un mitingden sonra ortadan kaybolduğu, İspanya polisinin Katalan lideri bulmak için arama başlattığı bildirildi. Miting sonrası sahne arkasına giden Katalan lideri tutuklamaya giden polis, eli boş döndü.

Polisin aramaları Barselona'da trafiği aksatırken Fransa sınırında da güvenlik önlemleri artırıldı.

YURT DIŞINA KAÇMIŞLARDI

Katalonya'da 1 Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında ayrılıkçı Katalan siyasetçilere karşı başlatılan yasal süreçten dolayı 7 Katalan siyasetçi yurt dışına kaçmış, 9'u ise İspanya'da kalıp mahkemede yargılanmayı tercih etmişti.

İspanya'da kalan Katalan siyasetçiler, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından yargılanarak 9 ila 13 yıl hapis cezaları almış, Haziran 2021'de çıkartılan kısmi af ile serbest bırakılmışlardı.

Yurt dışında farklı ülkelere giden 7 Katalan siyasetçiden şimdiye kadar 5'i İspanya'ya geri dönerken, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont döneminde Katalan hükümetinde bakan olan Toni Comin ve Lluis Puig haklarındaki "arama ve tutuklama emri"nin devam etmesi nedeniyle yurt dışında yaşamaya devam ediyor.

İspanya Yüksek Mahkemesi, 30 Mayıs'ta Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren genel af yasasından ayrılıkçı Katalan siyasi liderlerin yararlanmasını, "kamu parasını kötüye kullanma" suçunu dışarıda bırakan 1 Temmuz'da aldığı kararla engellemişti.

Bu kararla, Ekim 2017'de Belçika'ya kaçan Puigdemont, hakkındaki ulusal arama ve yakalama emri devam etmesinden dolayı Katalonya'da 12 Mayıs'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinde lideri olduğu Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinden milletvekili seçilse de İspanya'ya giremiyordu.
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