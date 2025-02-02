Polis müdürü insan kaçakçılığından yakalandı: Evinde bavul dolusu para bulundu

İstanbul polisinin Edirne’de yaptığı operasyonda, yasa dışı yollarla bir kişinin yurt dışına insan kaçırma suçlamasıyla Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak’ın yanı sıra Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) 3. sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt da gözaltına alındı. İki isme yöneltilen suçlamalardan biri de Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ı kaçırmak.





Şarkıcı Merve Özbey’in eşi de yakalandı

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin dün Edirne’de düzenlediği operasyona ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’ın yanı sıra şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak da gözaltına alındı. Şüpheliler, yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlanıyor. Polis ekipleri, İstanbul’da devam eden bir soruşturmanın şüphelilerinden birinin Edirne üzerinden yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.





Savcılık, söz konusu kişiyi kaçırmaya çalışan ve aralarında bir emniyet müdürü ile yargı mensubunun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için talimat verdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gözaltına aldığı isimlerden biri, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt oldu. Gözaltına alınan bir diğer isim ise şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tı.





Makam Odası ve Evinde Arama Yapıldı

Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt‘un makam odası ve evinde yapılan aramada bulunan bavul dolusu paraya el konuldu. Karakurt’un çete üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve süreçte onlara yardım ettiğine dair telefon konuşmalarının tespit edildiği belirtiliyor.