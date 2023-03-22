Polis müdürüne 'uyuşturucu'dan soruşturma

Son dönemde ülke genelinde gündem olan uyuşturucu ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda skandal olarak tanımlanabilecek olay Edirne’de patladı. T24’ün emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Edirne İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sorumluluk bölgesinde esrar kaçakçılığı yapan bir şebekeyi ortaya çıkardı.







Pazarkule bölgesindeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birisi, verdiği ifadede Edirne Emniyeti’nde görevli polis müdürü Z.A’nın kendilerine yardımcı olduğu iddia etti. Bu bilgi üzerine jandarma komutanlığı gelişmeyi adli soruşturmayı yürüten soruşturma savcısına aktardı. Bunun üzerine, savcılık iddiaya konu olan polis müdürü hakkında gizli takip yapmaya başladı.





SERBEST BIRAKILDI

Devam eden takiplerin tamamlanmasının ardından dosyada adı yer alan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. iki hafta önce savcılığa davet edildi. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan polis müdürü, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli polis müdürünü “adli kontrol şartıyla” serbest bıraktı.





Hakkında adli soruşturma başlatılan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. ile ilgili uyuşturucu ticareti yapan şebekeye “görevini ve yetkilerini kullanarak yardımcı olduğu” iddiasının bulunduğu öğrenildi.





SORUMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İfadesi alınan Z.A.’nın Edirne Emniyeti içindeki görevi değiştirildi. Şüpheli emniyet müdürünün ifadesinin alınmasından önce Edirne Emniyeti bünyesindeki Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şubesi, KOM, Terörle Mücadele Şubesi gibi önemli operasyonel şubelerden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte polis müdürünün Emniyet içindeki görev yeri değiştirildi. Bu arada hakkında adli soruşturma başlatılan polis müdürünün halen görev başında olduğu öğrenildi.





Edirne’de ortaya çıkan olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü de harekete geçti. İddianın soruşturulması amacıyla Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan müfettişi görevlendirildi. Uyuşturucu kaçakçılarına yardımda bulunduğu iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A.’nın kentteki görevine, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar’ın atanmasından sonra başladığı ortaya çıktı.

