Polis önce tokat attı, sonra...

Ankara Keçiören’deki Halil Sezai Erkut Caddesi’nde polis, arabasını durdurduğu gence copla vurdu.





Keçiören’de 4 trafik polisi bir gencin aracını Halil Sezai Erkut Caddesi’nde durdurdu. Araçtan inen genç ile polis memuru arasında tartışma yaşandı. Polis memuru genci tokatladı.





Kendisini tokatlayan polisten uzaklaşan genç, tekrar arabasının başına geldi. Bu sırada diğer polisler arabanın yanına geldi. Koşarak gelen polis memuru ise elindeki copla gencin bacaklarına vurmaya başladı.





"ABİ NE YAPIYORSUN YA!"





Sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntülerinde gencin, “Abi ne yapıyorsun ya! Abi ne yapıyorsun ya!” diye bağırdığı duyuldu.





Buna rağmen polis coplamaya devam edince genç aracını bırakarak olay yerinden koşarak ayrıldı.