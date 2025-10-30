Samanyolu Haber /Dünya / Polis operasyonunda 180 kişi öldü: Cesetler sokaklara sığmadı /30 Ekim 2025 11:27

Polis operasyonunda 180 kişi öldü: Cesetler sokaklara sığmadı

Rio de Janeiro’nun kenar mahallesinde polis operasyonunun ardından onlarca ceset caddede dizildi. Yetkililer 121 ölüm açıkladı. Mahalleli sayının 180 olduğunu söylüyor. Operasyon Red Command adlı çeteyi hedef aldı. Gönüllüler cesetleri ormandan çıkardı. Aileler yas tutuyor ve hükümet soruşturma sözü verdi.

Rio de Janeiro’nun kenar mahallelerinden birinde düzenlenen büyük bir polis operasyonunda, sabahın erken saatlerinde onlarca ceset sokaklara dizildi. Bazıları sadece iç çamaşırlarıyla, bazılarıysa battaniyelere sarılı halde bulundu. Mahalle sakinleri gece boyunca cesetleri ormandan çıkararak meydana taşıdı.

Yetkililere göre, ölenler Brezilya polisinin bugüne kadar gerçekleştirdiği en kanlı operasyonunun hedefindeydi. Çoğunun, ülkede “paralel suç devleti” kurduğu belirtilen kartellerle bağlantılı olduğu açıklandı.

24 SAAT SÜRDÜ
Çatışmalar, kentin kuzeyindeki bir favelada (kenar mahalle) faaliyet gösteren Kızıl Komuta (Red Command) adlı çeteye yönelik başlatıldı.

Kartelin uyuşturucu, silah ve fuhuş ticareti yaptığı, hatta bölgede altyapı ve belediye hizmetlerini üstlendiği biliniyor.

Sabah 03.30’da başlayan operasyon kısa sürede yoğun silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 2.500 polis ve çok sayıda zırhlı araç bölgeye girdi. Çete üyeleri, drone’larla patlayıcı attı, araçları ateşe verdi, barikatlar kurdu.

Mahallede yaşayanlar evlerinden çıkamadı. Bazı aileler çocuklarını odalara kapatarak korunmaya çalıştı. Çatışmalar bir gün ve bir gece boyunca aralıksız sürdü.

Sokaklar cesetlerle doldu
Polis, sabaha karşı operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Ancak favelada çok sayıda ev ve baraka yandı, geriye ise cesetler kaldı.

Resmî açıklamaya göre 121 kişi öldü, ancak yerel kaynaklar ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu bildirdi. Mahalleli, ormandan yaklaşık 70 ek ceset çıkardı.

Bazı tanıklara göre, öldürülen kişiler arasında kurşunlanarak veya bıçaklanarak infaz edilenler de vardı. Aileler, cesetleri teşhis etmeye çalışırken mahallede yas hakim oldu.

Tepkiler ve soruşturma
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, olaydan “dehşete düştüğünü” söyledi ve adli ekiplerin bölgeye gönderileceğini açıkladı.

Eyalet Valisi Claudio Castro, operasyonun “narko-terörizme karşı” yapıldığını belirtti. Ancak Castro’nun eski Başkan Jair Bolsonaro’ya yakınlığı nedeniyle, operasyonun siyasi amaç taşıdığı yönünde eleştiriler de yükseldi.

Kamu savunma ofisi, en az 132 kişinin öldüğünü, mahalle sakinleri ise 180’e yakın kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Olayın kesin bilançosu hâlâ netleşmedi.
