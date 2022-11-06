Polis, Sarıyer’de Sırp mafya liderinin cesedini arıyor





Sarıyer-Eyüp ilçeleri sınırında cuma akşamı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kazı başlatıldı. Çevrede merak uyandıran kazının detayları ortaya çıktı.

Sırbistan’da bilinen en ünlü mafya yapılanmalarından Skaljari üyesi Risto M.’nin, 2020 yılında işkenceyle öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü öne sürüldü. Polis ekiplerinin aynı olayla ilgili Skaljari çetesinin 2014’ten beri çatıştığı Kavak çetesi yöneticilerinden Zerşko Bojanic’i de gözaltına aldı. Uyuşturucu ticareti ile adı anılan Bojanic’in kırmızı bültenle arandığı öğrenilirken; Skaljari çetesi lideri de önceki ay İstanbul’da öldürülmüştü.İddiaya göre, Balkanlar'da uyuşturucu, yaralama, öldürme gibi birçok olaya karışan Sırp Skaljari Suç Örgütü üyesi “Boris” lakaplı Risto M. 2020'de İstanbul'da kaçırıldı.Avukatının kayıp müracaatı yapması üzerine çalışma başlatıldı. Polisin yaptığı aramalarda o dönem bir ize ulaşılamadı. İstanbul'da geçen Eylül ayında Skaljari Çetesi'nin adı bir kez daha gündeme geldi. Çetenin elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul'da öldürüldü.İddiaya göre, Vukotiç’in elebaşı olduğu Skaljari çetesi, Sırbistan’ın en etkin suç gruplarındandı. Rakip çete olan Kavak ile arasında 2014’ten bu yana husumet vardı. İki grup arasında İspanya Valensiya Limanı'nda kaybolan 300 kilo kokain sebebiyle bir dizi çatışma yaşanmıştı.O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü cinayet sonrasında çok sayıda şüpheli yakaladı. O şüpheliler arasında Kavak yöneticileri de vardı.İki çete arasındaki çatışmanın ortaya çıkması 2020'de esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Risto M.'yi yeniden gündeme getirdi. Araştırmalarda, Risto M.'nin o dönem kaçırıldığı işkence gördüğü ve Göktürk Mahallesi yakınlarında, Sarıyer ilçesinde boş alana gömüldüğü belirlendi.İddialarla ilgili yapılan araştırmada İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir isme de ulaşıldı. Avrupa'nın en tehlikeli 45 suçlusu arasında gösterilen Zerjko Bojanic düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin sahte pasaportla Türkiye'ye girdiği öğrenildi.Polis ekiplerince 2 gece önce başlatılan kazıda, kadavra köpeklerinin de kullanıldığı öğrenildi. Kadavra köpeğinin tepki verdiği noktada kazı çalışmasının sürdüğü belirtildi.