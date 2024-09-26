Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'ye Casperlar Çetesi sahip çıktı

Şeyda Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan töreninin ardından memleketi Sivas'ta sonsuzluğa uğurlandı.





Zanlının "Kasten yaralama", "Gasp'", "Cinsel taciz", "Yağma", "Mala zarar verme", "Çocuğa cinsel istismar'" gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi.





"Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim, tutuksuz yargılanmama karar verilsin."





Casperlar Çetesi, Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'ye sahip çıktı. Çete açıklamada, katil Yunus Emre Geçti'nin avukat masraflarını ve cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.





Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı hayattan kopardı.Tutuklanan suç makinesi Yunus Emre Geçti ifadesinde serbest kalmak istediğini söyledi. Geçti pişkin savunmasında şu ifadeleri kullandı:Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesinin altından "Casperlar Çetesi" çıktı. Türkiye'de birçok kanlı olayın aktörü olan ve "Z kuşağı mafyası" olarak da bilinen "Casperlar Çetesi" sosyal medyadan bir açıklama paylaştı."Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır" denilen skandal açıklama şu şekilde:"Kamuoyuna duyuru... Bildiğiniz üzere bir savaşın içindeyiz ve intikamımız için geçtiğimiz haftalarda Bahçelievler Devlet Hastanesine istemeden de olsa bir saldırı yapmak zorunda kaldık, asker ve polis yaralandı. Hastane saldırısında motoru temin eden kişi Yunus Emre Geçti kardeşimizdi. Emre kardeşimiz karakoldan firar ederek bir polise hakkını vermiştir. Bütün alem bizi kardeşlerimize sahip çıkmamızdan tanır. Yunus Emre'nin silahşör olduğunu da herkes bilir. Annesi çıkıp aslan oğlu hakkında saçma sapan açıklama yapmış. Biz Yunus Emre Geçti'nin avukatlık ve cezaevindeki bakımlarını karşılarız, kimseye ihtiyacımız yok."Öte yandan açıklamanın altında Ersin Gözgü, Hamuş Atız ve Zuhat Altunç isimlerinin yer aldığı görüldü.