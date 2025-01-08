Polis Şeyda Yılmaz'ın katilinin cezası belli oldu

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 23 Eylül 2024 günü polisle girdiği çatışmada polis Şeyda Yılmaz’ı öldüren ve 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Yunus Geçti hakkında mahkeme kararını verdi.



Bugün görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Emre Geçti'yi polis Şeyda Yılmaz'a karşı "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralam" suçundan 3 yıl, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.



Hakkında yürütülen soruşturma sonunda Yunus Emre Geçti hakkında, “kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 10 ay hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.