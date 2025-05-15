Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümünde 3 polise hapis talebi





"POLİS MEMURUNUN DALGINLIĞINDAN FAYDALANDI FİRAR ETTİ"





6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin 3 polis hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.Ümraniye'de 22 Eylül'de 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden ve 26 suç kaydı olan Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çıkan arbedede, polisin silahını alarak etrafa ve polislere ateş açtı. Olayda polis Şeyda Yılmaz (27) hayatını kaybetti. Polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralandı.Şeyda Yılmaz'ı öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, polis memuru Abdullah A.’nın polis merkezinde komiser olduğu diğer 2 kişinin ise polis memuru olduğu yer aldı.İddianamede, hırsızlık şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti’nin polis merkezinde muhafaza odasında tutulduğu, Geçti’nin annesi ve yakınlarının ‘yemek getirdik görüşebilir miyiz' ricası üzerine şüpheli polis memuru Ramazan A.’nın dalgınlığından faydalanıp firar ettiği kaydedildi. Komiser Abdullah A.’nın yakalama çalışmaları için Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.’yi görevlendirdiği, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca ve arbedede Şeyda Yılmaz’ın hayatını kaybettiği aktarıldı.İddianamede, polis memuru Ramazan A.’nın gözaltındaki Yunus Emre Geçti’yi nezaret odasında tuttuğu, bu sırada ailesiyle görüşmesi için tek başına ve kelepçesiz şekilde odadan çıkardığı, ailesiyle görüştüğü sırada Ramazan A.’nın oradan uzaklaştığı, bu sırada Geçti’nin kaçtığı ifade edildi. Komiser Abdullah A.’nın ise olay anında amir odasında olduğu, Geçti’nin yalnız başına beklediğini ve tedbir alınmadığını etrafı izlediği güvenlik tedbirlerini almadığı vurgulandı. Polis Kürşat Hakkı S.’nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın polis Şeyda Yılmaz’ın ölümüne neden olduğu kaydedildi.Üç polis hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.