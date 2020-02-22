Polis şiddeti hastanede!

İstanbul’un Fatih ilçesinde Nişanca Mahallesi’nde kimlik kontrolü esnasında polis tarafından başına tabanca kabzası ile vurulan bir kişi yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor.





15 Şubat'ta Fatih’te ikamet eden Yaman ailesinin 16 yaşındaki çocuğu Muhammet Yaman ve 19 yaşındaki İnan Yaman işten çıkıp evine doğru giderken polis tarafından durduruldu.





İddiaya göre; polislerle Yaman kardeşler arasında tartışma çıktı. Polisler Yaman kardeşleri darp etti ve gözaltına aldı.





"POLİS KAFASINA SİLAHLA VURDU"





Anne Güler Yaman, “Çocuklarımı görmek istedim. Bana ‘oğlun burada yok’ dediler. Ben de polisin elini çektim, çocuklarımı vermelerini söyledim. Polisin elini çekince bana vurmaya başladılar.” diye anlattı.





Bu sırada polislerin çocuklarını ters kelepçeyle yere yatırdığını, biber gazı sıkıp tekmelemeye başladıklarını anlatan Yaman, “Ben çocuklarımı korumak için kendimi yere attım. O sırada kaynım Mehmet yanımıza geldi. Polislere tepki gösterdi. O sırada bir polis Mehmet’in kafasına silahla vurdu.” dedi.





Haseki Hastanesi Acil Servisi’nde polisler tarafından darp edilen Mehmet Yaman baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.





SOL TARAFI FELÇ, HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR





Yaman, Çapa Tıp Fakültesi’nde yoğum bakıma alındı. Mehmet Yaman’ın sol tarafının felç olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.





Aile, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak hastaneden kamera kayıtlarını alamadı.





Olayla ilgili görüntüler saklanmaya çalışıldı.





Polislerin darp ettiği anları gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını Odatv yayınladı.





Güler Yaman’ın “Yapmayın!” diye bağırdığı duyulan görüntülerde polisin havaya ateş ettiği de görülüyor.