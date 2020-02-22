Samanyolu Haber /Gündem / Polis şiddeti hastanede! /22 Şubat 2020 19:50

Polis şiddeti hastanede!

İstanbul Haseki Hastanesi Acil Servisi’nde polisler tarafından başına tabanca kabzası ile vurulan Mehmet Yaman baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yaman'ın sol tarafının felç geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

SHABER3.COM

İstanbul’un Fatih ilçesinde Nişanca Mahallesi’nde kimlik kontrolü esnasında polis tarafından başına tabanca kabzası ile vurulan bir kişi yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor. 

15 Şubat'ta Fatih’te ikamet eden Yaman ailesinin 16 yaşındaki çocuğu Muhammet Yaman ve 19 yaşındaki İnan Yaman işten çıkıp evine doğru giderken polis tarafından durduruldu. 

İddiaya göre; polislerle Yaman kardeşler arasında tartışma çıktı. Polisler Yaman kardeşleri darp etti ve gözaltına aldı. 

"POLİS KAFASINA SİLAHLA VURDU"

Anne Güler Yaman, “Çocuklarımı görmek istedim. Bana ‘oğlun burada yok’ dediler. Ben de polisin elini çektim, çocuklarımı vermelerini söyledim. Polisin elini çekince bana vurmaya başladılar.” diye anlattı.

Bu sırada polislerin çocuklarını ters kelepçeyle yere yatırdığını, biber gazı sıkıp tekmelemeye başladıklarını anlatan Yaman, “Ben çocuklarımı korumak için kendimi yere attım. O sırada kaynım Mehmet yanımıza geldi. Polislere tepki gösterdi. O sırada bir polis Mehmet’in kafasına silahla vurdu.” dedi.

Haseki Hastanesi Acil Servisi’nde polisler tarafından darp edilen Mehmet Yaman baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. 

SOL TARAFI FELÇ, HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaman, Çapa Tıp Fakültesi’nde yoğum bakıma alındı. Mehmet Yaman’ın sol tarafının felç olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Aile, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak hastaneden kamera kayıtlarını alamadı.

Olayla ilgili görüntüler saklanmaya çalışıldı.

Polislerin darp ettiği anları gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını Odatv yayınladı.

Güler Yaman’ın “Yapmayın!” diye bağırdığı duyulan görüntülerde polisin havaya ateş ettiği de görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis şiddeti hastanede! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:01:32