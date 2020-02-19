Polis şiddeti komalık etti

Ailenin anlatımlarına göre, Muhammet Yaman (16) olay günü akşam saatlerinde babasının işlettiği marketten evine gitmek üzere ayrıldı. Yolda Yunus polislerinin kimlik sorduğu Yaman, kimliğini polislere teslim etti.







Kimliğini teslim ettikten sonra polisler, “bu kimliği neden yenilemiyorsun” diye sert tepki göstererek, hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Yaman polislere, “Neden öyle kızıyorsun” diye tepki gösterdi.





Yaman’ın bu söylemleri üzerine polisler Yaman’a hakaret etmeye başladı. Küfür ve hakaretlerini sürdüren polisler Yaman’ı yere yatırıp önce biber gazı sıktı, sonra ters kelepçe takarak, polis arabasına atıp işkence yapmaya devam etti. Uğradığı işkence sonucunda vücudunun değişik yerlerinde darp izi oluşan Yaman, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro’da gözaltına alındı.





Yapılanlar yetmezmiş gibi polislerin, Yaman hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yaman ailesi, Haseki Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldıklarını ifade etti.





Olay günü Mehmet Yaman ise yengesi ve yeğenini korumak istemesi üzerine onlarca polis tarafından uzun süre cop, tekme, tokat, silah dipçiği ile darp edildi.





Komaya giren Mehmet Yaman, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Gördüğü işkence üzerine beyin kanaması geçiren Mehmet Yaman, dört gündür yoğun bakımda, bilinci kapalı bir şekilde yatıyor. Birçok yerinde kırık ve morluklar bulunan Yaman’ın vücudunun sol tarafı felç olurken, çok sayıda kaburgasında da kırık ve zedelenme oluşmuş durumda.





Bu halde iken bile dün polislerin ifade almak için hastaneye geldiği ancak doktorların hastanın durumunun kötü olması nedeniyle polislerin talebini kabul etmediği ortaya çıktı.





Yaman ailesi, avukatları aracılığıyla işkenceci polisler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.